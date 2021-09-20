Владивосток, 20 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Приморье и Хабаровский край оказались в числе лидеров по количеству фейков на прошедшем трёхдневном голосовании — регионы попали в «обойму» с Москвой и Санкт-Петербургом.

Eamon Curry Фейки

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Председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий пояснил, что много ложных сообщений поступало о вбросах, «каруселях», голосовании нетрезвых избирателей, подвозах.

«Нарушения не подтвердились. Были несущественные, которые не повлияли на результаты выборов», — заверил Ступницкий вечером 19 сентября журналистов.

Вся информация о выявленных фейках доступна на портале Независимый общественный мониторинг, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.

В общем, в стране за три дня голосования поступило более 10 тыс. ложных сообщений. Особенно много в первый день — 17 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в охране общественного порядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации были задействованы около 210 тыс. сотрудников министерства внутренних дел РФ.