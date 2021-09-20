Чебоксары, 20 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Чувашии выборы состоялись и показали «достаточно интересный результат». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 сентября, заявил на планёрке в правительстве глава ЦИК республики Александр Цветков.

Chuvash.izbirkom.ru Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков

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Руководитель регионального избиркома проинформировал, что обработано более 99% протоколов, что даёт основания «огласить достаточно достоверные, но всё-таки ещё предварительные данные».

«Выборы состоялись… В целом выборы были непростые, сложные для всех, но интересные и показали достаточно интересный результат. Самый главный результат — очень резко и сильно меняется структура Госсовета Чувашии», — сказал Александр Цветков.

По его словам, интересы народа в региональном парламенте седьмого созыва будут представлять шесть партий, а не четыре, как в шестом созыве. К четырём парламентским партиям («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) добавятся представители партии «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».