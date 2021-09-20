Псков, 20 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. По предварительным результатам состоявшихся 17−19 сентября 2021 года выборов в Псковское областное собрание депутатов по партийным спискам, в новом составе областного парламента может быть представлено сразу шесть партий — на одну партию больше, чем в предыдущем созыве.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

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Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные облизбиркома, «Единая Россия» получает 41,75% голосов избирателей, КПРФ — 19,25% голосов, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 9,36%, ЛДПР — 7,87%, «Яблоко» — 6,94%, «Новые люди» — 6,45%. Остальные партии на этих выборах не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Кандидаты от «Единой России» также лидируют во всех 13 одномандатных округах по выборам в Псковское областное собрание. Вторую половину собрания составляют кандидаты, избранные по партспискам.

В предыдущем составе областного парламента было представлено пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».