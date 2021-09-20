Гватемала, 20 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В столицу Гватемалы 19 сентября была доставлена партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 20 сентября сообщает газета La Prensa Libre.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Как отметили в правительстве страны, сообщение которого приводит издание, новая партия препарата «позволит полностью завершить процесс вакцинации гражданам, которые уже получили первую прививку (российской вакциной)».

При этом вначале второй компонент российского препарата получат работники здравоохранения, ранее уже привившиеся первой дозой «Спутника V».

Отметим, по информации минздрава Гватемалы на данный момент в стране с населением порядка 18 млн человек уже 4 098 782 человека получили первую дозу вакцины от COVID-19 разных производителей, из которых 2 019 287 прошли вакцинацию полностью.