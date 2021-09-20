Куала-Лумпур, , 09:11 — REGNUM Малайзия выразила обеспокоенность планами Австралии по строительству атомных подводных лодок, сообщает Republika.

Подводные лодки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это спровоцирует другие державы также действовать более агрессивно в регионе, особенно в Южно-Китайском море (ЮКМ)», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Малайзии.

Малайзия придерживается принципа защиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как зоны мира, свободы и нейтралитета.

Австралия построит восемь атомных подводных лодок в рамках Индо-Тихоокеанского партнерства в области безопасности. Это решение является частью нового соглашения между Австралией, Великобританией и США.

Напомним, Франция возмущена решением Австралии построить атомные подводные лодки вместе с США. Причина в том, что Австралия расторгла контракт с Францией на создание подводных лодок, который был заключен в 2016 году.

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