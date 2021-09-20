Баку, 20 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 19 сентября выявили 1734 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 780 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 472 719 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 434 095 человек, в том числе 3378 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 32 319 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6305 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2042 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 666 тестов. Выздоровевшими медики признали 3224 человека. Скончались 29 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане, по последним данным, прошли полный курс вакцинации почти 3,36 млн человек. Еще около 4,62 млн получили первую дозу.