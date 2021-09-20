Биробиджан, 20 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Еврейской автономии больше половины мест в Законодательном собрании достанется представителям «Единой России». Партия набрала на этих выборах 52,14% голосов избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта ЦИК РФ.

Pskov.ru Единая Россия

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За присутствие в региональном Заксобрании депутатов от КПРФ проголосовали 19,03% жителей ЕАО, за ЛДПР — 9,16%, за «Партию прямой демократии» — 5,82%, за «Справедливую Россию — за правду» — 5,43%. Остальные участвовавшие в выборах политические объединения набрали менее 3% голосов, их представители не попадут в областной законодательный орган.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономной области на выборах в Госдуму РФ по предварительным данным отдали предпочтение партии «Единая Россия». Она набрала 55,25% голосов.