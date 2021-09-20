Тула, 20 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин побеждает на выборах главы региона с результатом 83,66%, предварительные данные на утро 20 сентября опубликовал ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Голоса кандидатов, полученные соперником Дюмина распределились следующим образом: Владимир Исаков — 9,08%, Владимир Ростовцев — 2,89%, Юрий Моисеев — 2,71%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Тульской области проходило 17, 18 и 19 сентября.