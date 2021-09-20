Анадырь, 20 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. На Чукотке на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва предварительно победила кандидат от партии «Единая Россия» — за неё проголосовали почти 37% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства округа.

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Уже обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидером оказалась Елена Евтюхова, за неё отдано 36,95% голосов избирателей. На данный момент она работает в аппарате губернатора и правительства автономного округа.

На втором месте кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова с результатом 19,87% избирателей, третье место у представителя КПРФ — Владимир Гальцов набрал 15,31% голосов избирателей. У остальных кандидатов меньше 10% голосов.

В 2016 году выборы депутатов Госдумы РФ на Чукотке выиграла Валентина Рудченко (ЕР).

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва за три дня проголосовали более 60% избирателей.