Джакарта, 20 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены на Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего заражению коронавирусом за рубежом подверглись 5921 гражданин Индонезии, 244 человека умерли, а 655 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 1 140 750 доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer.