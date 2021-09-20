Бразилиа, 20 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 9,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 9458 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 239 783.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 244 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 590 752.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 253 273 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 150 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.