В Бразилии за сутки выявили свыше 9,4 тыс. заразившихся коронавирусом
Бразилиа, 20 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 9,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает минздрав страны.
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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 9458 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 239 783.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 244 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 590 752.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 253 273 человека вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 150 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.