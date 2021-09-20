Кишинёв, 20 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 19 сентября выявили 484 случая заражения коронавирусом в ходе 3983 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 281 700 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 267 372 человека, в том числе 648 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1336 пациентов с COVID-19, из которых 90 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6595 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1031 заражение коронавирусом в результате проведения 8030 тестов. Выздоровевшими врачи признали 778 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что глава минздрава Молдавии Алла Немеренко ранее предупредила, что в стране начинается новая волна пандемии.