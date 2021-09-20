Уфа, 20 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Явка на выборах в Башкирии на 20:00 часов по местному времени 19 сентября составила 69,01%. Такие предварительные данные сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что на выборах депутатов Госдумы РФ, советов городов и районов, а также дополнительных выборов в госсобрание республики проголосовало 2 млн 74 тысяч 823 человека. Это составляет 69,01% от числа включенных в списки участников голосования.

Отмечается, что в Уфе в выборах приняли участие 67,60%. При этом средняя явка по городам составила 57,71%, а средняя явка по районам — 78,03%.

Наиболее активными были жители городов Салавата (75,18%) и Сибая (71,40%).

«Свыше 90% составила явка в сельских районах республики: Салаватском (96,58%), Шаранском (95,71%), Татышлинском (92,67%)», — сообщает пресс-служба.