Кемерово, 20 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Кемеровской области озвучила предварительные итоги подсчёта голосов на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации. На 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% кузбасских избирателей.

Александр Полегенько ИА REGNUM — Подсчет голосов на выборах

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По предварительным данным, в регионе с результатом 72,24% лидирует партия «Единая Россия», КПРФ набирает 9,04%, ЛДПР — 5,88%. Процедура подсчета голосов продолжается», — уточнили в правительстве Кузбасса.

Отметим, что на территории региона проходило 19 избирательных кампаний.