Канберра, 20 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Первые зарубежные визиты после вступления в должность совершит в Россию и в США начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават. Об этом 20 сентября сообщает издание Mint.

Индия

В России Рават планирует принять участие в конференции на уровне штабов вооружённых сил (ВС) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе встречи будут обсуждаться такие ключевые вопросы, как ситуация по Афганистану и проблемы региональной безопасном.

Кроме того, Рават предполагает принять участие в учениях ШОС «Мирная миссия-2021». Учения состоятся в Оренбургской области, в них примут участие военнослужащие из из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

После этого Рават посетит США, где встретится с руководством Пентагона.