Москва, 20 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 сентября завершились снижением на 0,45%, до $75,25. Пятничный спад произошел на фоне ралли доллара и неопределенности в отношении торговых переговоров и отношений между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА Красная Весна Нефть

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе выросло на девять единиц, до 512 шт,. Количество активных нефтяных вышек при этом увеличилось на 10 единиц, до 411 шт.

Сегодня, 20 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $74,75 (-0,66%). Котировки снижаются на фоне ухода от риска и общего укрепления доллара.

Поддержкой выступает зона $74,45 — 74,55. Если покупатели не смогут ее защитить, ожидается падение цен до $73,30.

Все внимание спекулянтов направлено на предстоящее заседание FOMC, которое состоится 21−22 сентября. После коррекционного движения повышательное движение продолжится.

Читайте также: Нефть не находит причин для дальнейшего роста