Джакарта, 20 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Индонезия получила 1 140 750 доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

В настоящее время в Индонезии насчитывается 257 350 400 доз вакцин против коронавируса. Наличие достаточного количества вакцин способствует усилиям по ускорению и расширению национальной программы вакцинации.

Правительство также продолжает напоминать общественности о необходимости соблюдать дисциплину при внедрении медицинских протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Индонезии заявил, что третьей волны коронавируса быть не должно.

Подробнее в материале: Третьей волны коронавируса не будет — министр экономики Индонезии