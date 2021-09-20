Буэнос-Айрес, 20 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено 662 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 239 232.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 61 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 114 428.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 49 017 568 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 20 011 380 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 1451 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.