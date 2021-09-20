Тбилиси, 20 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 в Грузии за последние дни сильно снизились. Об этом сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс» глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«В среднем у нас ежедневно было 23 — 24 тыс. прививок. К сожалению, последние четыре дня появилась динамика снижения темпов. И можно прогнозировать дальнейшее снижение, если мы посмотрим, как записываются на портале бронирования вакцинации», — сказал врач.

Гамкрелидзе отметил, что в последнее время все показатели темпов распространения коронавируса в стране снижается. По его мнению, спад проходил бы быстрее, если бы большей жителей шли на вакцинацию.

Глава NCDC также заявил, что снизилось число жителей, которые носят защитные маски в общественных. Недавно этот показатель достиг 47%, а потом снизился до 43%.

Стоит отметить, что, по данным на 19 сентября, в Грузии за последние сутки привился 14 071 человек.