Сеул, 20 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1605 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1577 случаев заражения локальные, ещё 28 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 287 536.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу человек на протяжении 76 дней подряд. Органы здравоохранения опасаются, что по завершении выходных дней по случаю праздника урожая и поминовения предков Чхусок может наблюдаться резкий рост заболеваемости.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на пять человек — до 2409 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,84%.