Богота, 20 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 1813 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 941 064.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 35 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 125 895.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 779 552 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 1655 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.