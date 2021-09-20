Москва, 20 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В понедельник, 20 сентября, в столице России ожидается облачная погода и дождь, по области местами сильный. Температура воздуха в городе составит +5… +7 °С. Об этом 20 сентября сообщает Гидрометцентр РФ.

Tom Grundy Photo Дождь

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Также указывается, что ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рот. Столба.

При этом уточняется, что в ночь на 21 сентября в Москве также ожидается облачная погода и дождь, температура воздуха в городе составит +3… +5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 20 сентября может пройти «суперливень» — ожидается выпадение трети месячной нормы осадков — такого дождя в столице 20 сентября не было 73 года.