Грозный, 20 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. На выборах главы Чечни уверенно лидирует Рамзан Кадыров. Ныне действующий руководитель республики набрал 99,61% голосов избирателей после обработки 12,33% бюллетеней. Такие данные приводит Центризбирком к 08:00 20 сентября.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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Его соперники Халид Накаев и Иса Хаджимурадов набрали 0,16% и 0,2% голосов избирателей соответственно.

Напомним, выборы главы Чечни проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Жители республики продемонстрировали высокую явку на избирательные участки. К моменту закрытия участков явка превышала 93%.