Кызыл, 20 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Туве на выборах в Государственную думу РФ по одномандатному округу побеждает кандидат от «Единой России» Айдын Сарыглар. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Личная страница замминистра здравоохранения Тувы Айдына Сарыглара в соцсети «ВКонтакте» Айдын Сарыглар

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По предварительным данным, за действующего замминистра здравоохранения республики 1988 года рождения проголосовали более 89 тыс. местных жителей.

Второе место занимает представитель партии «Справедливая Россия»Ренат Ооржак, которого поддержали более 8,9 тыс. избирателей. Тройку лидером замкнул кандидат от партии «Родина» Аяс Чудаан-оол, набравший более 4,1 тыс. голосов.