Якутск, 20 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Тот факт, что в Якутии на выборах в Госдуму РФ КПРФ набрала больше голосов, чем «Единая Россия» — сигнал руководству страны о необходимости перемен. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения компартии в республики Виктор Губарев, пишет News.Ykt.ru.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Воронеж. Реклама КПРФ и «Единой России» рядом – на здании Дома быта (ул. 20-летия Октября)

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: В Якутии на выборах в Госдуму победил кандидат от КПРФ

«Жители республики выбрали ту партию, которая отвечает интересам народа. Мы благодарны им, что они поддержали компартию РФ. Это значит, что большинство населения хочет перемен в социально-экономической жизни. Для развития любой политической системы нужна оппозиция, другое мнение, в том числе и протестное», — сказал Виктор Губарев.

Он напомнил, что 60% жителей Якутии вообще не собирались голосовать, потому что не верили, что их голос может что-то решить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей.