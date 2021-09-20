Кабул, 20 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Женщинам, работающим в системе жилищно-коммунального хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины, запретили выходить на работу до нормализации обстановки в Афганистане. Такое заявление сделал 19 сентября временно исполняющий обязанности мэра города Кабула Молави Хамдулла Номани.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Номани пояснил, что женщинам, которых на работе нельзя заменить мужчинами, было позволено вернуться на службу, и в настоящее время они выходят на работу ежедневно. Такие женщины-служащие трудятся, по словам Номани, в офисах администраций районов, в строительной и инженерной сферах, а также в сфере электроэнергетики и строительства.

Женщинам, которых на службе возможно заменить мужчинами, было предписано оставаться дома и не выходить на работу до нормализации обстановки в стране. При этом заработная плата таким женщинам будет выплачиваться полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составили проект новой конституции Афганистана.