В Афганистане женщинам запретили работать на «мужских» должностях
Кабул, 20 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Женщинам, работающим в системе жилищно-коммунального хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины, запретили выходить на работу до нормализации обстановки в Афганистане. Такое заявление сделал 19 сентября временно исполняющий обязанности мэра города Кабула Молави Хамдулла Номани.
Номани пояснил, что женщинам, которых на работе нельзя заменить мужчинами, было позволено вернуться на службу, и в настоящее время они выходят на работу ежедневно. Такие женщины-служащие трудятся, по словам Номани, в офисах администраций районов, в строительной и инженерной сферах, а также в сфере электроэнергетики и строительства.
Женщинам, которых на службе возможно заменить мужчинами, было предписано оставаться дома и не выходить на работу до нормализации обстановки в стране. При этом заработная плата таким женщинам будет выплачиваться полностью.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составили проект новой конституции Афганистана.