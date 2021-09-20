Лондон, 20 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Рост мировых цен на газ напрямую связан с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса. Такое заявление сделал 19 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его слова опубликовала газета Evening Standard.

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Дефицит с поставками газа, по словам Джонсона, вызван возвращением к жизни мировой экономики, которую британский премьер назвал «поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы». При этом Джонсон уточнил, что спустя некоторое время предложение станет соответствовать спросу, а проблемы, связанные с ростом цен на газ, носят временный характер.

Джонсон отметил, что рост цен на газ наблюдается во всём мире, особенно в странах Азии и это не могло не сказаться на росте цен. Но при этом глава правительства Великобритании заверил, что власти «готовы решить эту проблему» и до окончания трудного периода будут оказывать поддержку энергокомпаниям, поставляющим газ в дома британских потребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о банкротстве пяти энергокомпаний в Великобритании, из числа поставщиков газа в британские домохозяйства.