Благовещенск, 20 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. По предварительным данным с существенным отрывом на выборах в Госдуму РФ в Амурской области победил кандидат от «Единой России», председатель Заксобрания региона Василий Логинов. За него проголосовали 33,95% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября на основании данных с сайта ЦИК России.

Подведение итогов выборов в Государственную Думу РФ в Калужской области

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Депутат регионального законодательного органа Роман Кобызов (КПРФ) набрал 19,1% голосов, депутат Госдумы Андрей Кузьмин (ЛДПР) — 11,8%, сотрудник «Агентства развития гражданского общества Амурской области» Геннадий Гамза («Коммунисты России») — 11,16%, депутат регионального Заксобрания Кирилл Зимин («Справедливая Россия — За правду») — 8,8%, студент Александр Додонов («Новые люди») — 5,71%, сотрудник ООО «Тирий» Андрей Шмойлов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,6%.

Всего на выборы в Амурской области 17−19 сентября пришли 39,1% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по итогам голосования за состав VIII созыва депутатов Государственной думы РФ предварительный результат «Единой России» — 35,7% голосов. На втором месте — КПРФ, за которую отдали голоса 25,8% жителей региона.