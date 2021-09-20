Чэнду, Китай, 20 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Новый маршрут грузовых поездов направления Китай — Европа, соединяющий юго-западный китайский Чэнду, столицу провинции Сычуань, с польским портовым городом Гданьск, запущен, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

ИА Красная Весна Польша. Гданьск

Первый грузовой поезд с такими товарами, как мебель, бытовая техника, машины и оборудование, отправился из Чэнду в Гданьск, крупнейший город и важнейший морской порт в северном прибрежном регионе Польши.

Успешный запуск этого маршрута знаменует собой еще одно расширение движения грузовых поездов Китай — Европа из Чэнду во внутренние районы Европы. Ожидается, что это поможет укрепить экономические, торговые и культурные обмены между Китаем и Польшей и другими странами вдоль маршрута, сообщает Административный комитет Международного железнодорожного порта Чэнду.

В этом году Чэнду добавил восемь новых зарубежных станций к своим маршрутам грузовых поездов Китай — Европа. Его грузовые поезда направления Китай — Европа могут достигать в общей сложности 66 пунктов назначения в Европе.