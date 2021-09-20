Вашингтон, 20 сентября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Поздравление ВВС США постером с изображёнными на нём очертаниями российских истребителей Су-27 возмутило граждан Соединённых Штатов. Шквал гневных комментариев можно было увидеть 19 сентября под соответствующей публикацией пресс-службы Южного командования минобороны США в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Картинку в социальной сети опубликовало Южное командование министерства обороны США. На постере изображены силуэты трёх истребителей, взмывающие вертикально вверх на цветных столбах реактивного пламени. Читатели довольно быстро определили, что силуэты самолётов — не американские, а российские истребители Су-27.

Разгневанные американцы стали требовать убрать изображение, доказывающее, по их мнению, полную некомпетентность пресс-службы Южного командования военного ведомства США. Часть пользователей обрушилась с резкой критикой на минобороны США, поясняя, что ситуация позорна для ВВС, так как ясно доказала, что американские военные не понимают, на чём они летают и чем американские самолёты отличаются от российских.

Часть пользователей даже сделала предположение, что картинка является своеобразным комплиментом России и российскому военному ведомству, так как она выполнена в бело-сине-красных цветах, которые присущи флагам и США, и России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне назвали Россию большей угрозой для США, нежели Китай.