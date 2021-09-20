Иркутск, 20 сентября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Иркутской области после обработки 45% бюллетеней на выборов в Госдуму РФ лидирует «Единая Россия». За нее избиратели отдали голосов 45,74%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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На втором месте — КПРФ — 21,57%. Далее следуют: ЛДПР — 8,15%, «Справедливая Россия — За Правду» — 7,61% и «Новые Люди» — 6,06%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2021 года помимо выборов в Госдуму проходили 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний (самые крупные кампании: выборы мэров Балаганского, Ольхонского, Тайшетского районов, города Зимы, депутатов думы Катангского района).

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