Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Бурятии стали известны предварительные результаты голосования га выборах депутатов Государственной думы РФ по федеральному избирательному округу. По данным республиканского избиркома, «Единая Россия» набрала 42,53% голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова в инстаграм Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму

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Всего за партию проголосовало свыше 127,3 тыс. жителей при 292,5 тыс. проголосовавших.

На втором месте расположилась КПРФ, которую выбрали почти 80 тыс. избирателей или 26,7%. Тройку лидеров неожиданно замкнула партия «Новые люди» с результатом 11,3% или 33,8 тыс. голосов.