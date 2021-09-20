Москва, 20 сентября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Похолодание прогнозируют на предстоящей неделе метеорологи на курортах в Крыму и Краснодарском крае. Об этом 19 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, в Крыму погода начнёт меняться с 21 сентября. Столбик термометра опустится сразу на 5−6 градусов, температура воздуха составит не более +20 градусов.

В Краснодарский край похолодание придёт немного позже, с 22 сентября. До этого дня на курортах региона температура воздуха днём составит +25…+27 градусов, но с середины предстоящей недели произойдёт понижение температуры до +20 градусов и выше этого значения столбики термометров поднимутся ещё не скоро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дожди и холод в центре Европейской части России продержатся до конца предстоящей рабочей недели.