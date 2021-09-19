Ижевск, 20 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. В Удмуртии, по данным ЦИК РФ, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам после обработки части бюллетеней определились лидеры. В одном округе обработали 24,19% протоколов УИК, во втором — 30,1%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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На ОИК №33 после обработки 24,19% протоколов УИК лидирует депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») — 32,05%. Далее идут депутат городской думы города Ижевска VII созыва на непостоянной основе Александр Сыров (КПРФ) — 27,48% и директор компании «Терра» Павел Берлинский («Новые люди») — 8,07%.

На ОИК №34 после обработки 30,1% протоколов УИК голоса пока распределились следующим образом: депутат гордумы Ижевска Олег Гарин («Единая Россия») — 28,82%, депутат Госсовета Удмуртии на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Владимир Бодров (КПРФ) — 23,84%, художественный руководитель ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» Аскольд Запашный («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 11,92%.

По остальным кандидатам пока данные не приводились. Обработка бюллетеней продолжается.

Голосование проходило три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года. В первый день в Удмуртии проголосовали 15,48% избирателей от общего числа внесенных в списки.

Явка на выборах депутатов Госдумы в Удмуртии в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 44,51%.

Выборные кампании в Удмуртии в эти дни проходили также в 25 муниципальных округах, где выбирали депутатов советов. В республике работали 1172 избирательных участка.