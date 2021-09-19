Минск, 20 сентября, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Никаких «критических ситуаций» в связи с очередным ростом инфицирования коронавирусом в минских городских клиниках нет. Польские СМИ и белорусские оппозиционные телеграм-каналы 19 сентября распространили ложную информацию о ситуации в 3-й минской ГКБ им. Клумова, сообщили ИА REGNUM врачи и пациенты этой клиники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Читайте новости сюжета: Коронавирус SARS-CoV2

Несмотря на воскресный день, ИА REGNUM удалось получить комментарий врача упомянутой в сообщениях 3-й ГКБ города Минска. По его словам, на самом деле ситуация выглядит так:

— Распространённая польскими СМИ тенденциозная информация о ситуации в 3-й ГКБ Минска не соответствует действительности.

Ещё во вторник, 14 сентября, в чате врачей обсуждали приказ о перепрофилировании. В частности, по нашему отделению приказ был уже 13 сентября. То есть никакой экстренной ситуации с перепрофилированием 16 сентября не было.

В пятницу, 17 сентября, корпуса ещё выписывали пациентов. Реаниматологи не рыдали. Вообще рыдающих врачей ни я, ни мои коллеги не видели. Реаниматологи вообще не рыдают, а свою работу делают.

Одну маску на троих никто не делит — это полная чушь и прямое нарушение санэпидрежима. Очередей из машин скорой помощи не было ни в пятницу, ни в субботу.

Работа велась планово, налаженно. Алгоритмы были отработаны во время предыдущих волн коронавируса. Да, было много поступлений «ковидных». В приёмном покое могло находиться 5−8 человек одновременно. Они все оперативно регистрировались и распределялись по отделениям.

По приказу, согласно действующим в Белоруссии клиническим протоколам по лечению коронавирусной инфекции, лёгкие формы не подлежат госпитализации в стационар. И это не наша уникальная, а общемировая практика.

В палатах мест достаточно. В пятницу были свободные места и в перепрофилированных отделениях, и в реанимационном отделении.

Правдивость этого комментария подтверждена другими врачами и пациентами 3-й ГКБ города Минска. Из-за выходного дня связаться с главврачом клиники не представилось возможным.