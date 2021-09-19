Москва, 20 сентября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. В предложения народной программы «Единой России» вошли инициативы по защите семьи и детей. Некоторые из них стали реализовываться уже сегодня, отметила уполномоченный при Президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова на митинге в штабе общественной поддержки партии.

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Автор «Я хочу от всего сердца сказать спасибо всем и каждому из вас, кто слушает и слышит нас. Мы все это время были вместе, в штабах общественной поддержки «Единой России» собирались родители, волонтеры, общественные организации, кандидаты. Мы знали, за что мы боролись все это время. В предложения программы «Единой России» вошли задачи по защите наших семей, детей — это бесценно для каждого из нас», — сказала Анна Кузнецова в ходе встречи, посвященной подведению итогов Единого дня голосования.

Нужно, чтобы реализовались все приложения, которые были собраны, отметила она.

Автор «Некоторые из них уже стали воплощаться сегодня. Поддержанные Президентом предложения — мы видим, как помогают сегодня семьям и детям. Теперь те кандидаты, которые будут защищать эту программу и наши с вами предложения, поручения — для них все только начинается», — резюмировала Анна Кузнецова.

Выборы завершились на всей территории страны. Последними — в 21:00 мск — закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

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