Архангельск, 20 сентября, 2021, 00:13 — ИА Регнум. В Архангельской области обработано 11,6% бюллетеней. По партийным спискам лидирует «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Начинается подсчет результатов

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По предварительным данным, за кандидатов ЕР проголосовали 39,6% избирателей, КПРФ — 15,44%, ЛДПР — 12,23%.

Напомним, что в избирательной гонке за места в Государственной Думе РФ VIII созыва участвуют 14 политических партий. По двум избирательным одномандатным округам Архангельской области борьба ведется между 20 претендентами на мандат.