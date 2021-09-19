Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Андрес Мускьетти выложил в сеть изображение, которое намекает на сюжетные моменты будущего кинокомикса «Флэш». Изображение было опубликовано 19 сентября на instagram-странице режиссёра.

Цитата из к/ф «Бэтмен». Реж. Тим Бёртон. 1989. США Бэтмен

На фотографии показана эмблема Бэтмена из фильма Тима Бёртона 1989 года, поверх которой нарисован логотип Флэша. Мускьетти никак не прокомментировал снимок, заставив подписчиков гадать по поводу его смысла.

https://www.instagram.com/p/CUA2qB8lo2_/

Как ожидают фанаты, в фильме «Флэш» к роли Бэтмена вернутся Майкл Китон и Бен Аффлек. Поклонники кинокомиксов DC предположили, что студия раскроет подробности о проекте во время фанатского онлайн-фестиваля DC FanDome, который пройдёт 16 октября 2021 года.