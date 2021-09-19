Москва, , 23:29 — REGNUM Избиратели поверили не красивым обещаниям, а конкретным планам народной программы партии «Единая Россия». Кандидаты от партии всю избирательную кампанию отработали рядом и вместе с людьми, отметил Народный артист РФ Владимир Машков, открывая торжественный митинг сторонников «Единой России» в Штабе общественной поддержки партии.

Владимир Машков Василий Иванов, ИА REGNUM

Первая пятерка кандидатов от партии стали настоящими героями избирательной кампании, за которых люди отдали свои голоса. Это подчеркнул Народный артист РФ Владимир Машков, выступая после завершения выборов в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России».

«Сегодня здесь собралась настоящая команда. Благодаря доверию и поддержке людей нам удалось добиться успеха. Уже можно сказать, что это действительно победа», — сказал он.

Владимир Машков поблагодарил всех, кто был причастен к победе «Единой России».

«Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем, кто работал в избирательных штабах. Спасибо нашим кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах. И отдельное спасибо нашей федеральной пятерке», — подчеркнул Народный артист РФ.

Выборы завершились на всей территории страны. Последними — в 21:00 мск — закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента РФ Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.