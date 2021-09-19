Москва, 19 сентября 2021, 23:29 — REGNUM Избиратели поверили не красивым обещаниям, а конкретным планам народной программы партии «Единая Россия». Кандидаты от партии всю избирательную кампанию отработали рядом и вместе с людьми, отметил Народный артист РФ Владимир Машков, открывая торжественный митинг сторонников «Единой России» в Штабе общественной поддержки партии.
Первая пятерка кандидатов от партии стали настоящими героями избирательной кампании, за которых люди отдали свои голоса. Это подчеркнул Народный артист РФ Владимир Машков, выступая после завершения выборов в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России».
Владимир Машков поблагодарил всех, кто был причастен к победе «Единой России».
Выборы завершились на всей территории страны. Последними — в 21:00 мск — закрылись избирательные участки в Калининградской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).
Федеральный список по предложению президента РФ Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.