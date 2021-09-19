Ла-Пас, 19 сентября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В Боливию доставили новую партию второго компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил 19 сентября президент страны Луис Арсе на странице в соцсети Twitter.

Вакцина

«В город Кочабамба прибыли 370 тыс. доз второго компонента «Спутника V».. — написал он. — Национальное правительство неустанно работает над приобретением вакцин».

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября заместитель министра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко на онлайн-переговорах со странами Латинской Америки заявил, что производство «Спутника V» планируется начать на территории Боливии.

Читайте также: «Спутник V» будут производить в Боливии