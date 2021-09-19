Тверь, 19 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя лидирует на выборах главы региона, данные опубликованы ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По результатам обработки первых протоколов, Руденя получает около 80% голосов избирателей.

Напомним, выборы губернатора Тверской области проходили 17−91 сентября. Жители региона выбирали из пяти кандидатов: на пост главы региона претендовали Людмила Воробьёва (КПРФ), Олег Горлов, (ЛДПР), Илья Клейменов («Коммунистическая партия «Коммунисты России») и Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») и Игорь Руденя («Единая Россия»).