Стокгольм, , 22:03 — REGNUM 19 сентября стало известно, что вернувшиеся в Швецию бывшие жены террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые добровольно уехали в Сирию сражаться на стороне боевиков, были допрошены шведскими правоохранителями по прибытии и сразу же отпущены. Подобную практику жестко раскритиковал представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форселл в эфире телеканала SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Людей, представляющих угрозу безопасности, просто так отпускают разгуливать по улицам», — гневно заявил парламентарий.

По его словам, появившаяся информация еще раз подчеркивает несостоятельность правительства «Социал-демократов» при решении подобных проблем. Особое внимание Форселл уделил случаю, где женщине, подозреваемой в преступлениях против человечности и геноциде, по приезде в страну просто дали номер социальной службы и попросили по нему позвонить.

Парламентарий также призвал приравнять участие в террористических организациях к уголовному преступлению и внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс Швеции.