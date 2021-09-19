Стокгольм, , 21:58 — REGNUM 19 сентября в Швеции состоялись выборы в руководящие органы Церкви Швеции, которые определят политику организации на ближайшие месяцы и годы. Избирателем мог стать любой прихожанин старше 16 лет, приписанный к тому или иному приходу. Об этом 19 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

Согласно статистике Церкви Швеции, за последние 20 лет явка составляла около 12−15%, за исключением выборов в церковные советы в 2017 году, когда она увеличилась до чуть более 19%.

В свою очередь политолог Линн Мордстам считает тот факт, что явка избирателей ниже, чем на выборах в риксдаг, региональные и муниципальные собрания, не таким уж странным явлением.

«Это не такие обычные выборы как все остальные. Мы привыкли к очень высокой явке в Швеции на обычных выборах. Но эти выборы оплачиваются и организуются Церковью Швеции и касаются совершенно других вопросов», — заявила Мордстад в эфире телеканала SVT.