Стокгольм, , 21:41 — REGNUM Сейчас в шведской политике крайне неспокойно, пока ключевым вопросом является то, как правительство страны собирается проталкивать свой законопроект по бюджету на 2022 год, что отнюдь не просто. Об этом 19 сентября в своем репортаже сообщила политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Стокгольм. Швеция

«У правительства сейчас всего 116 мест в риксдаге, и ему нужна поддержка Центристов и Левых», — пояснила журналистка.

Отметим, что для принятия бюджета необходимо набрать 175 голосов. Если правительственный законопроект отвергается, парламентарии переходят к рассмотрению теневого бюджета, то есть законопроекта оппозиции — «Умеренных».

Главной проблемой текущих консультаций по бюджету, продолжила Марморштейн, является требование «Центристов» о недопуске «Левых» к составлению документа. «Левые» уже предоставили правительству свой список требований, который необходимо выполнить. Однако Марморштейн считает, что правительство во главе с «Социал-демократами» свой бюджет все же протолкнет.

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