Стокгольм, , 21:38 — REGNUM По словам лидера «Зеленых» Мэрты Стеневи, вопросы о защите лесов и прибрежных территорий настолько важны, что именно они могут определить, останется ли ее партия в правительстве Швеции. Если «Центристы» протолкнут свои законопроекты по послаблению природоохранных норм, «Зеленые» выйдут из коалиции с «Социал-демократами». Об этом 19 сентября она заявила в интервью газете Göteborgs-Posten.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы всегда готовы выйти из правительства, если политика идет не в правильном направлении», — ясно дала понять Стеневи, которая также является министром по вопросам гендерного равенства и жилищного строительства.

Напомним, что для того, чтобы поддержать правительственный законопроект по бюджету этой осенью, «Центристы», среди прочего, потребовали укрепить права частной собственности на лесные массивы и ослабить природоохранные нормы в отношение прибрежных территорий. Последнее в первую очередь связано с тем, чтобы упростить строительство новых домов в малонаселенных районах.

«Экономическую реформу вы можете аннулировать: налоги можно снизить и снова поднять или наоборот. Но если мы упустим контроль за природой и биологическими видами, которые вырубили, которые исчезли, у которых нет условий для жизни, то тут уже повернуть все вспять невозможно», — заявила Стеневи журналистам издания.