Минск, 19 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. На польско-белорусской границы обнаружены тела нескольких человек, сообщают 19 сентября пограничные ведомства Белоруссии и Польши.

Мигранты

По версии польских пограничников, на границе обнаружено три трупа.

В свою очередь, в погранкомитете Белоруссии сообщили, что в районе деревни Лесное в одном метре от белорусско-польской границы 19 сентября были найдены тела двух женщин, троих детей в возрасте, предположительно, от семи до 15 лет, а также труп мужчины.

Белорусские пограничники отмечают, что рядом с местом обнаружения тел на контрольно-следовой полосе присутствовали «явные признаки волочения тела из Польши».

На данный момент установлено, что одна из погибших — гражданка Ирака в возрасте 39 лет. Женщина была обнаружена без обуви на ногах, поэтому рассматривается версия смерти от переохлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в организации потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.