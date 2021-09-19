Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов на три острова, расположенных на Канарских островах, из-за извержения вулкана. Об этом ТАСС сообщили в компании Aena, управляющей воздушными гаванями в Испании.

Извержение вулкана

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«Авиакомпаниям рекомендуют не летать на Пальму, Гомеру и Иерро», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес отложил визит в США из-за происшествия на Канарах.