Мурманск, 19 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Мурманской области завершилось голосование на всех 410 избирательных участках. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в облизбиркоме, выборы прошли без нарушений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По данным штаба по наблюдению за выборами, в ходе голосования наблюдатели сталкивались лишь с техническими вопросами — например, на одном из участков откинутая ветром штора закрыла объектив камеры.

«Никаких намеренных нарушений в ходе выборов не выявлено», — подчеркнули в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18:00 очная явка на избирательных участках Мурманской области составила 36,9%.