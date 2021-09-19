В Мурманской области закрылись избирательные участки
Мурманск, 19 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Мурманской области завершилось голосование на всех 410 избирательных участках. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в облизбиркоме, выборы прошли без нарушений.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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По данным штаба по наблюдению за выборами, в ходе голосования наблюдатели сталкивались лишь с техническими вопросами — например, на одном из участков откинутая ветром штора закрыла объектив камеры.
«Никаких намеренных нарушений в ходе выборов не выявлено», — подчеркнули в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, к 18:00 очная явка на избирательных участках Мурманской области составила 36,9%.