Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Свердловской области с полей убрали около 80% всех культур. Об этом сообщает региональное министерство АПК и потребительского рынка.

Урожай

Министр Артём Бахтерев отмечает, что урожай в 2021 году будет ниже, чем в прежние годы. Причиной стала засуха. Тем не менее картофеля планируется убрать достаточно для покрытия полного объёма потребности свердловчан. Кроме того, уже убрано 8 тыс. тонн моркови, капусты и лука.

«Ранние сорта овощей поступили в продажу месяц назад», — сказал Артём Бахтерев.

Как сообщало ИА REGNUM, лето 2021 года оказалось в Свердловской области на редкость засушливым. В регионе было установлено несколько температурных рекордов.