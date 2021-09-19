Вашингтон, 19 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В США не является «неизбежностью» достижения отметки в 1 млн смертей от COVID-19. Об этом заявил в интервью CNN главный американский инфекционист Энтони Фаучи, отвечая на соответствующий вопрос.

Коронавирус

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«Я не думаю, что это нечто неизбежное… — заявил Фаучи. — У нас есть вакцины».

По его словам, если большинство жителей страны пройдут вакцинацию от COVID-19, ситуация будет улучшаться.

Напомним, в США за время пандемии уже скончались более 670 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Джозеф Байден одобрил новый план, подразумевающий расширение масштабов вакцинации от COVID-19 и борьбы с пандемией коронавируса.